Kortrijk geeft nu ook sociale voordelen aan mensen met laag inkomen

Kortrijk wil als eerste stad in Vlaanderen alle lokale sociale voordelen ook aanbieden aan mensen met een bescheiden inkomen, zoals eenoudergezinnen, alleenstaanden of kleine zelfstandigen met weinig inkomen.

Nu worden die voordelen alleen toegekend aan mensen met een bepaald statuut, zoals leefloners of mensen die langdurig ziek zijn. Maar vanaf nu zal ook het inkomen een rol spelen. Een grotere groep die flirt met de armoedegrens zal daardoor kunnen genieten van bepaalde voordelen, bijvoorbeeld een UitPAS. Zo’n pas geeft tal van kortingen, onder meer een korting van 80% voor een ticket op KVK, minder lidgeld bij SV Kortrijk of een goedkoper tarief om te zwemmen in Lago Kortrijk Weide.

Ook zou die extra groep kunnen genieten van de eigen diensteverlening van de stad en het ocmw. Zo zouden ze in het sociaal restaurant kunnen eten aan het sociaal tarief van 2 of 7 euro in plaats van 14 euro.

De toekenning van die sociale voordelen zou gebeuren op basis van een eenvoudig en discreet inkomensonderzoek. In het meerjarenplan trekt Kortrijk hier 3,5 miljoen euro voor uit.