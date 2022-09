Kortrijk geeft 'Velovoordeel' aan fietsers: kortingen en prijzen voor wie fietst

Met Vélovoordeel pakt Kortrijk uit met technologie die een primeur is in ons land: Swave. "We hebben deze technologie ontwikkeld op vraag van stad Kortrijk," zegt Jencey Provoost van Swave. "Het systeem is gemakkelijk en stimuleert zowel het fietsen als de lokale handelaars. Bovendien kunnen middelbare scholen en universiteiten hun studenten de juiste richting in sturen en ze daarvoor belonen."

Fietsers en handelaars beloond

Het concept is simpel: wie naar het centrum van de stad fietst en geld besteedt in één van de deelnemende zaken, krijgt voortaan gratis consumpties en kortingen. Op die manier wil de stad tegelijk het fietsen en de lokale economie stimuleren. Deelnemers installeren een app op hun smartphone, en krijgen automatisch melding van voordelen als ze door de stad rijden. Het gaat vaak om kortingen bij handelaars, of gratis consumpties en prijzen van de stad. Zestig handelaars nemen al deel, zegt Kortrijk.

Ook de deelnemende handelaars zien het VéloVoordeel als een win-win: "Veel mensen komen met de fiets naar Kortrijk," weet Hendriek Laloo van Ribs 'n Beer. "Dankzij het VéloVoordeel kunnen we die mensen aantrekken en maken ze via een voordelige actie kennis met ons concept."