Kortrijk heeft nieuw armoedeplan

Kortrijk heeft een nieuw plan om armoede te bestrijden. Het bevat 12 grote ‘werven’ of werkpunten. Eén daarvan is het meten van wat kinderen in armoede allemaal te kort hebben en daar een oplossing voor zoeken.

Kortrijk is daarmee de eerste stad die een meetmethode voor ‘deprivatie bij kinderen’ gebruikt. Onderzoekers hebben op Europees niveau die nieuwe methode ontwikkeld. Aan de hand van vragenlijsten wordt gekeken wat kinderen tot 15 jaar op materieel vlak te kort komen.

Kortrijk plant ook 750 nieuwe sociale woningen, een wijkgezondheidscentrum en een actieve opsporing van armoede met extra brugfiguren. Het systeem van UiTPAS moet ook beter bekend worden gemaakt. Mensen in armoede kunnen hiermee tot 80% korting bekomen, bijvoorbeeld in een sportclub, op een festival of in een zwembad.