Kortrijk heeft primeur met waterpolotornooi in Leie

Om het tornooi mogelijk te maken, werden er heel wat inspanningen geleverd. Zo was er zaterdag geen scheepvaart toegelaten en zorgden redders en duikers voor het gepaste toezicht op de spelende teams. Schepen van Sport Arne Vandendriessche (Team Burgemeester) liet ook weten dat er op voorhand waterstalen genomen waren, die uitwezen dat de spelers geen risico lopen.

Concreet werd er een opblaasbaar veld van 15 op 10 meter in het water gelegd, waarin 2 teams van 4 spelers (inclusief 1 keeper) het tegen elkaar opnemen. Beach waterpolo is ook eenvoudiger dan gewone waterpolo, met andere spelregels. Op die manier kan het spel heel wat spectaculairder gespeeld worden.

Met dit pop-up-tornooi wil de Vlaamse Zwemfederatie de sport meer bekendheid geven. Volgende zomer moeten gelijkaardige beach waterpolo-velden opduiken in heel wat andere steden.

Voor het eerst beach waterpolotornooi op een rivier in België. De eer is weggelegd voor de Leie in Kortrijk. Gastheer van dienst is de Kortrijkse Waterpolo Kring. Verslag morgenavond op @FocusWTV #Kortrijk #FocusWTV pic.twitter.com/NAH9kc9bB9

