Kortrijk herdenkt Guldensporenslag op vooravond van 11 juli

Morgen is het 11 juli, de Vlaamse feestdag. De officiële plechtigheid vindt traditiegetrouw de avond voordien plaats, in Kortrijk in het Groeningeveld. Daar waar op 11 juli 1302 de Guldensporenslag plaatsvond en de Vlamingen de Fransen hebben verslaan.

Op de herdenking van de Guldensporenslag in 1302 neemt Rolf Falter het woord. De historicus heeft net een boek geschreven over de geschiedenis van de Guldensporenslag. Een veldslag tussen Vlamingen te voet en het Franse ridderleger te paard.

Omdat er op het slagveld, in het Groeningeveld, veel gouden sporen lagen van Franse ridders, kreeg de veldslag de naam Guldensporenslag.

Groeningeprijs

Vlaams Minister-President Jan Jambon reikt ook dit jaar de Groeningeprijs uit. De initiatiefnemers bekronen met de prijs een handelszaak die afgelopen jaar met een originele Nederlandstalige naam werd opgericht in Kortrijk. Die naam verwijst naar de activiteit van de zaak of houdt verband met de geschiedenis van het pand en/of de omgeving. Dit jaar gaat die prijs naar broodjeszaak 'Noen'.

Kortrijk is trots op het verleden. Vorig jaar in in de Onze-Lieve vrouwekerk een nieuw belevingsmuseum geopend over de Guldensporenslag. Een succesverhaal, met 60.000 unieke bezoekers.

Nationale feestdag?

Vorig jaar is ook op 11 juli in Kortrijk beloofd dat de Vlaamse feestdag vanaf dit jaar een officiële feestdag zou zijn voor iedereen. En dat we dus allemaal een dagje vrij zouden hebben. Dat is niet gelukt.

Maar volgens schepen van Cultuur Axel Ronse (N-VA) wordt daar werk van gemaakt. "Hier in Kortrijk staan er spectaculaire zaken aangekondigd. Vanavond op het Schouwburgplein Vlaanderen Muziekland, ook feest aan de Leieboorden. Dus het wordt toch meer en meer een festival- en een feestweekend. Ooit hopen we ook dat het een echte feestdag wordt."