Kortrijk investeert 7 miljoen euro in exitplan uit coronacrisis

Kortrijk heeft zijn exitplan uit de coronacrisis voorgesteld. Het stadsbestuur komt met concrete hulp voor mensen die het moeilijk hebben. In totaal wordt bijna 7 miljoen euro geïnvesteerd.

Handelaars, de horeca en evenementensector kunnen in Kortrijk rekenen op extra premies. En ook de zorg verdient meer dan een dagelijks applaus. Er komt meer personeel en hun verloning stijgt.

Economisch plan

Kortrijk wil de economische recessie in drie stappen aanpakken. Eerst en vooral wil het de crisis zelf managen, door alle maatregelen die nu al werden genomen om de verspreiding van het virus tegen te gaan en de heropstart van het 'normale' leven zo vlot mogelijk te laten verlopen. Daarnaast wil het de zwaarst getroffen bedrijven en sectoren financieel gaan ondersteunen. Daarin denkt de stad onder meer aan de horeca en de evenementensector. Elke horecazaak kon al een premie van 1000 euro aanvragen, van bij het begin van de crisis. Daar komen nu handelaars en de evenementensector bij.

De laatste pijler van het plan is 'back to business': terug leven brengen in de brouwerij, de consument opnieuw naar Kortrijk trekken. Kortrijk wil hier extra middelen vrij maken om van Kortrijk dé shoppingstad van Zuid-West-Vlaanderen te maken.

Niet enkel economie

Maar de stad denkt niet enkel aan de economie en de financiële gevolgen. Er is ook aandacht voor het sociale beleid en de zorg en cultuur en vrije tijd. Ook in die sectoren worden een pakket aan maatregelen getroffen.

In de vijf woonzorgcentra van de stad komen er zeven nieuwe medewerkers, en ook een stock van beschermingsmateriaal, opleiding voor personeel, en wat extra loon.