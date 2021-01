Kortrijk Koerse en GP Marcel Kint worden één koers

Kortrijk Koerse en de GP Marcel Kint in Zwevegem slaan de handen in elkaar en worden vanaf dit jaar één wielerwedstrijd: de Grote Prijs Marcel Kint, die zal plaatsvinden op 20 augustus. De start ligt in Zwevegem. De aankomst in Kortrijk.

Beide koersen konden het afgelopen jaar niet doorgaan door de coronapandemie, en de twee organisaties stelden zich noodgedwongen vragen over de haalbaarheid en de toekomst van hun wedstrijden. Een fusie bleek de beste optie. In plaats van elk afzonderlijk een koers te organiseren, de GP Marcel Kint in Zwevegem en het Criterium Kortrijk Koerse, bundelen beide organisaties nu de krachten en organiseren ze vanaf dit jaar dus de Grote Prijs Marcel Kint. Beide verenigingen smelten samen tot één organisatie en één bestuur. Marniek Kint -kleinzoon van Marcel Kint, wereldkampioen in 1938): "Ik ben ervan overtuigd dat dit een goede stap voorwaarts is voor de GP Marcel Kint en het eerbetoon aan mijn grootvader."

'Gedurfde, maar logische keuze'

Het resultaat is één koers, die op 20 augustus start in Zwevegem en 200km later finisht in Kortrijk. Zoals het er nu naar uitziet, zal het peloton twee keer de Kluisberg en de Tiegemberg voor de wielen geschoven krijgen, net als de kasseistroken van de Varent. De Grote Prijs Marcel Kint is nu onderdeel van het UCI European Circuit, categorie 1.1. De doelstelling is om op termijn over te stappen naar de Pro Series of de World Tour. Alexander Lemayeur, huidig voorzitter Kortrijk Koerse: "Met de verjonging van het bestuur van Kortrijk Koerse, intussen toch al een kleine 10 jaar geleden, werden jaar na jaar belangrijke stappen vooruitgezet in het succesverhaal van onze wedstrijd. Zoveel tijd later maken we een gedurfde en uiteindelijk logische keuze: een grote stap voorwaarts in de sportieve rangschikking van ons koersgebeuren."