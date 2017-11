Kortrijk krijgt 7 op 10 van handelaars

Het stadsbestuur ging langs in meer dan duizend handelzaken om handelaars te vragen wat ze onder meer dachten van Kortrijk als winkelstad, de veiligheid en de dienstverlening. Globaal gezien geven de handelaars de stad een 7 op 10. Ze klagen wel over de leegstand en dat probeert de stad versneld aan te pakken via een leegstandsheffing. De stad wil die ook verhogen. De opbrengst investeert het dan in kernversterking, want in de binnenstad is de leegtand maar liefst 15%. 83 procent van de ondervraagden vindt dat de stad er op vooruit is gegaan en 70 procent is tevreden over het Shop&Go-beleid.