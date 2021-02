Over twee jaar zullen er ook in de buurt van Kortrijk elektrische bussen van De Lijn rijden. Het worden batterijbussen, die 's nachts in de stelplaats van Kortrijk moeten opladen.

De eerste 63 e-bussen van de Lijn zijn toegewezen aan drie stelplaatsen in Vlaanderen, omdat daar een eigen onderhoudscentrum is voor de bussen, ook in Kortrijk dus. Nu al is er een proefproject met enkele elektrische bussen. Wie de bussen zal mogen bouwen, is nog niet bekend.