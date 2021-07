Kortrijk krijgt eerste openbare borstvoedingsbank van het land

Elvie, een Brits merk dat intelligente technologie voor vrouwen ontwikkelt, promoot in augustus borstvoeden en afkolven in de openbare ruimte.

Op de Grote Markt van Kortrijk zal een speciaal ontworpen comfortabele bank opgesteld staan met armleuningen, wat speeltjes en een ververskussen. Met de eyecatcher wil Elvie het taboe rond borstvoeden en afkolven in het openbaar aanpakken en benadrukken dat borstvoeding de natuurlijkste zaak ter wereld is. Veel vrouwen durven enkel thuis borstvoeding of in kleine kring.

Breast Places

De bank wordt opgesteld in het teken van de Wereld Borstvoedingsweek en blijft daar de hele maand augustus staan. Naast de bank lanceert Elvie ook een kaart op haar website. Daar vinden jonge moeders plaatsen in de stad waar ze in alle rust hun kinderen kunnen voeden en verluieren.