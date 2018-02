Kortrijk krijgt nieuw onderzoekscentrum Veg-i-Tec

Tegen 2020 bouwt de universiteit Gent in Kortrijk een nieuw onderzoeks- en expertisecentrum rond groenteverwerking in de voedingsindustrie.

Er wordt 7,5 miljoen euro geïnvesteerd in het nieuwe gebouw op de campus in de Karel De Goedelaan. Veg-i-Tec, zo is de naam, wordt een laboratorium en proeftuin voor de nieuwste technieken om groenten beter te verwerken.

"Het is belangrijk om heel dicht bij de sector en bedrijven te zitten waar alles gebeurt", zegt Imca Sampers van UG Veg-i-Tec. "We willen samen zijn met hen. Participatie van de bedrijven zal noodzakelijk zijn". De industrie krijgt bij Veg-i-Tec de kans om alle processen door te lichten. Cleantec of schone technologie met focus op duurzaam technologie en innovatie worden dus de speerpunten

Voor de universiteit Gent is het een forse investering in een provincie die ze vrij belangrijk vindt. "De voedingsindustrie is heel belangrijk in West-Vlaanderen", zegt rector Dirk Van de Walle. "De provincie is wereldtop en wij willen als universiteit helpen onderzoeken of het mogelijk is om aan de top te blijven". Tegen 2020 moet het hypermoderne expertisecentrum operationeel zijn.