Kortrijk krijgt testinstallatie van 700.000 euro voor frietproductie

Bedrijven die frietjes maken, kunnen binnenkort in Kortrijk nieuwe manieren van produceren proberen op een testinstallatie. In een gebouw van de UGent wordt 700.000 euro geïnvesteerd om een "frituurlijn" te installeren. Dat meldt initiatiefnemer Flanders' FOOD, een innovatieplatform van de...

De testinstallatie, die ook op Europese en Vlaamse financiering kan rekenen, moet het mogelijk maken voor bedrijven om nieuwe technieken - bijvoorbeeld een nieuw bakvet - eenvoudig uit te proberen op de testband. Het is de bedoeling de stap van labo-onderzoek naar industriële schaal gemakkelijker te maken.

"We willen dat bedrijven in het klein meer kunnen oefenen: meer verschillende recepten proberen en meer processen testen dan ze zouden durven op hun eigen lijnen", legt Inge Arents van Flanders' Food uit. "De aanbesteding is nog niet gebeurd, de bedrijven zullen nog mee kunnen beslissen over de pilootlijn." Tegen eind 2022 moet de frituurlijn volledig operationeel zijn.

"Dat onze aardappelverwerking sinds 1990 vertienvoudigd is, toont alleen maar het belang aan voor onze economie", zegt Vlaams minister van Innovatie, Economie en Landbouw Hilde Crevits (CD&V), die 138.620 euro uittrekt voor het project via co-financiering. "Goed dat we met dit project in Kortrijk, dichtbij zoveel aardappelverwerkende bedrijven, verder onderzoek kunnen doen om de Belgische friet via innovatie nog lekkerder, gezonder en duurzamer te maken."