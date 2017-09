Kortrijk krijgt titel Europese Sportstad

Kortrijk mag zich in 2018 een jaar lang Europese Sportstad noemen. De stad krijgt de titel ‘European City of Sports’ met erkenning van de Europese Commissie. De topsportevenementen en het kwalitatief sterke sportaanbod van de vele sportclubs wisten de Europese jury overtuigen.

Midden augustus heeft Kortrijk de Europese jury over de vloer gekregen. Het stadsbestuur en de sportclubs hebben hun beste beentje voorgezet. En met succes. Gisterenavond kreeg de stad te horen dat ze gekozen is als Europese Sportstad 2018. “De bedoeling is nu ook om met andere steden en landen expertise uit te wisselen en als goed voorbeeld te dienen voor andere steden”, zegt schepen van sport Ann Vandersteene.

Naast Kortrijk zullen ook nog andere Europese steden het label van Europese Sportstad dragen. Kortrijk wilde Europese Sportstad worden om de 50ste verjaardag van de stedelijke sportdienst te vieren. Eind volgend jaar moet ook het nieuwe zwembad op Kortrijk weide klaar zijn. Kortrijk volgt als Europese sportstad Oostende op.