Kortrijk lanceert oproep naar 2030 culturele projecten

De oproep van de stad heet DURF2030. De stad roept iedereen op om een project voor te stellen dat impact heeft op de maatschappij, of sectoren met elkaar verbindt. In de eerste oproep gaat de stad op zoek naar projecten rond Eenzaamheid. Alles samen wil Kortrijk 2030 projecten lanceren de komende tien jaar. De stad vraagt aan inwoners om deel te nemen, maar ook ondernemers of organisaties. In 2030 wil Kortrijk de kroon op het werk met een jaar lang erkenning als Culturele Hoofdstad van Europa.

Eerste project al bezig

Een eerste project is nu al bezig in de buurt van de Sint-Rochuskerk in Kortrijk. De oproepen zijn gericht naar zowel inwoners als organisaties, ondernemers, scholen of kunstenaars. 'Vraagstraat' hier is een project van een kunstenaarscollectief waarbij elke dag een vraag gesteld wordt aan de buurtbewoners. "Bij 'ja' hangen ze een gele vlag uit, bij 'nee' een rode," zegt Katrien Voet. "De vraag van gisteren was bijvoorbeeld: zou je graag hebben dat je buren vaker 'goeiedag' zeggen tegen jou?" (lees verder onder de foto)

We vertrekken altijd van een maatschappelijke uitdaging op vandaag of een specifieke doelgroep die we willen bereiken. De volgende call zal naar ondernemers toe zijn en zal wellicht gaan rond circulaire economie en bij de derde call zouden we heel graag onze jongeren bereiken en zal het gaan over jongeren en de toekomst.