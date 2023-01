Volgens CD&V was het een middel om tekorten in de stadskas op te vangen.

Kortrijk was van plan om de belastingen op masten en pylonen te indexeren. Maar dat is niet verenigbaar met het Lokaal Energie- en Klimaatpact waar de stad op intekende, zegt Minister van Binnenlands bestuur Bart Somers. De belasting op masten en pylonen wordt al doorgerekend in de elektriciteitsfactuur. Somers had steden en gemeenten eerder al gevraagd om die belastingen helemaal te schrappen.