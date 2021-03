Kortrijk met Track & Trace in de ban van de fotografie

Kortrijk is de komende weken in de ban van de fotografie. Tijdens het fotofestival Track & Trace zijn er verschillende tentoonstellingen in de stad en krijgen ook meer dan zestig amateurfotografen de kans om hun werken te tonen aan het grote publiek.

Wannes Capelle van Het Zesde Metaal zorgt ook voor een muzikale toets met een audioparcours. Met het festival profileert Kortrijk zich voor het eerst als potentiële culturele hoofdstad van Europa.

In het dormitorium in de Groeningeabdij bijvoorbeeld kan je een van de vier fototentoonstellingen bewonderen tijdens Track & Trace. De Kortrijkse fotografe Bieke Depoorter brengt er vooral Agata in beeld. Een stripper en sekswerker die ze tegen het lijf loopt in Parijs. En waarmee ze ook naar Athene en Beirut trekt.

Niet alleen binnen is er veel te zien tijdens het fotofestival. Buiten kan je proeven van Instagram-walls, virtuele realiteit en dit audioparcours met Wannes Cappelle van Het Zesde Metaal.Met het festival profileert Kortrijk zich extra als kandidaat Culturele Hoofdstad. Ook de titel van het evenement is niet toevallig gekozen.

In 2030 mag Belgie, net als cyprys, een stad afvaardigen als culturele hoofdstad. In 2025 beslist Europa welke stad dat wordt in ons land. Het fotofestival Track & Trace loopt alvast nog tot en met 25 april.