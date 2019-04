Kortrijk neemt maatregelen tegen overmatig alcoholgebruik tijdens 50 dagen

In overleg met de cafébazen van de Burgemeester Reynaertstraat, van het Jeugdhuis Reflex en van café ’t Kanon in de Doorniksesteenweg werd in 2017 bekeken hoe we samen beter konden optreden tegen overmatig alcoholgebruik bij jongeren. Er werd afgesproken dat de cafés en de nachtwinkels op de 50 Dagen tussen 4 en 9 uur ’s morgens (de eerste lessen starten om 8.30 uur) geen sterke alcoholische dranken zouden serveren aan jongeren. De cafébazen zouden ook toezien op overmatig drankgebruik. Ook dit jaar worden deze maatregelen hernomen en zorgt PZ Vlas voor extra identiteits- en alcoholcontroles om erop toe te zien dat ook onze jongeren deze maatregelen respecteren.

“Ik ben blij dat we opnieuw kunnen rekenen op de medewerking van onze cafébazen. De politie zal samen met de FOD Volksgezondheid ook extra controles uitvoeren op openbare dronkenschap. We zijn een feeststad, maar het moet wel voor iedereen aangenaam blijven", aldus burgemeester Vincent Van Quickenborne.