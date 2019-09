Kortrijk ondertekent als eerste West-Vlaamse stad ByeByeGrass Charter

Dat wil zeggen dat de stad minder grasperken zal maaien en de natuur meer vrij zal laten groeien. Meer spontane natuur moet de stad uiteindelijk wapenen tegen klimaatverandering.

Het ByeByeGrass Charter is een leidraad voor gemeenten om hun groeninrichting aan te passen aan de klimaatverandering. De belangrijkste en makkelijkste manier om dat te doen is door minder gazon te hebben.

Tuincoach

Kortrijk heeft ondertussen verschillende stappen uitgewerkt om een klimaat-robuuste stad te worden. De stad kocht al software aan om het openbaar groen in Kortrijk in kaart te brengen. Ook de inwoners worden betrokken bij het project. Zo kunnen de Kortrijkzanen vanaf november terecht bij een tuincoach voor advies en bomen- en plantenpakketten om hun eigen tuin ecologischer te maken.

'Tiny forests'

In het voorjaar werd ook een oproep gedaan aan de inwoners voor het aanduiden van geschikte locaties om 'tiny forests' aan te leggen. Die info wordt nu verwerkt om effectief kleine bosjes met veel biodiversiteit aan te leggen. De stad zet daarnaast in op het aanleggen van geveltuintjes en het bezaaien van braakliggende werven. Het personeel van de stad Kortrijk kreeg een opleiding groenonderhoud.

Minder maaien

"Het is belangrijk dat alle medewerkers weten waarom we minder maaien en de natuur zijn gang laten gaan. Zo willen we de bevolking ook voldoende informeren en mee krijgen in dit project", zegt schepen van Milieu Bert Herreweyn (sp.a). Kortrijk is na Aalst de tweede stad die het ByeByeGrass Charter ondertekent.