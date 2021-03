Zes parkeerwachters van het parkeerbedrijf Parko in Kortrijk zijn op staande voet ontslagen, schrijven diverse media.

Er is sprake van onregelmatigheden en schriftvervalsing. Volgens Het Laatset Nieuws zouden de parkeerwachters stelselmatig nummerplaten hebben ingegeven om te bewijzen dat ze bezig waren, maar waren ze niet echt aan het werk. Het stadsbestuur wil voorlopig geen verdere informatie geven omdat er een strafklacht is ingediend en het gerecht een onderzoek voert. Maar er zouden geen gevolgen zijn voor bewoners en bezoekers die hun wagens in de stad parkeerden.