Kortrijk opent babytheek

De Babytheek is een handig uitleensysteem voor babyspullen die je slechts voor een korte tijd nodig hebt zoals een autostoel, een kinderwagen, een reisbedje of een afsluiting voor de trap. Bovendien kan je kleinere spullen zoals babyflesjes, slabbetjes, dekentjes en speelgoed in de babytheek ruilen. Dat kan via een lidmaatschap van 20 euro per jaar. Wie lid wordt, krijgt bovendien 10 ruilbonnen. Op alle initiatieven is het welzijnstarief van de UiTPAS van toepassing (tot 80% korting voor mensen die het financieel moeilijk hebben). (lees verder onder de foto)

Philippe De Coene, schepen van Sociale Vooruitgang: "Het project op De Venning dat armoedebestrijding, deeleconomie en zelfredzaamheid verbindt met frisse burgerinitiatieven kan jaarlijks al rekenen op meer dan 5.000 bezoekers waaronder 1.400 abonnementhouders. Nu is er een verdere uitbreiding met de babytheek, Sportrijk en de legotheek. Zo telt de Deelfabriek momenteel 12 volwaardige initiatieven, gerund door meer dan 35 vrijwilligers en ondersteund door twee medewerkers. Met dit vol huis is het uitkijken naar de opening van de nieuwe Deelfabriek in 2022 (oude brandweerkazerne in de Rijkswachtstraat), want er staan nog meer initiatieven te wachten.”

