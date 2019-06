Kortrijk zal als eerste stad in ons een land digitale referendums houden. Het eerste zal plaatsvinden in oktober. De stad zal daarin polsen of de inwoners te vinden zijn voor een autoloze zondag.

De volksraadpleging zal gebeuren via een beveiligde site. Elke inwoner die ouder is dan 16 krijgt een unieke code en kan stemmen. Hoewel het resultaat niet bindend is, wil de stad er rekening mee houden, als er minstens 2.000 mensen hun stem uitbrengen en het verschil tussen ja en nee- stemmen voldoende groot is.