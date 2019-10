In Kortrijk Xpo wordt het sportfestival Will Sports voor de tweede keer georganiseerd. Wout Van Aert, Stoffel Vandoorne Emma Plasschaert en Delfine Persoon zijn er onder meer te gast.

Will Sports is een sportfestival waar actieve sporters tips en inspiratie krijgen om hun prestaties te verbeteren. Zo kunnen bezoekers er hun loop- of zwembewegingen laten analyseren. Ook de lezingen van topatleten, coaches en artsen hebben veel succes. Zo vertelt zeilster Emma Plasschaert over hoe je het best omgaat met druk. Vandaag kun je bovendien in de ring stappen met Delfine Persoon. Morgen zullen basketster Ann Wauters en judoka Matthias Casse van de partij zijn.