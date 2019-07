Kortrijk overweegt aankoop vrachtwagensluis

Stad Kortrijk ziet af van een verder proefproject met vrachtwagensluizen - tegen zwaar verkeer - in de Bissegemse Driekerkenstraat, meldt oppositieraadslid Roel Deseyn. Dat is gedeeltelijk fake news, reageert schepen Weydts.

"Uit metingen van de proefopstelling met een slimme vrachtwagensluis in de Driekerkenstraat en Overzetweg in Bissegem blijkt dat de Kortrijkse deelgemeente te kampen heeft met heel wat onreglementair sluipverkeer. Van 10 september tot 16 oktober 2018 werden wekelijks tot meer dan 50 vrachtwagens onderschept die de tonnagebeperking in de straat negeren. " Dat meldt oppositieraadslid Roel Deseyn (CD&V 4.0).

"Proefproject wordt stopgezet"

"Hoewel er in de stad nog een aantal probleemzones zijn, is het stadsbestuur voorlopig niet van plan om het proefproject verder te zetten," gaat Deseyn verder. "De zware kost is op lange termijn moeilijk te dragen, zo stelt het stadsbestuur. Zij wijzen voornamelijk op het feit dat er geen inkomsten terugvloeien naar de stadskas." CD&V-raadslid Roel Deseyn peilde naar de bevindingen rond de slimme vrachtwagensluis en roept op tot verder overleg tussen de verschillende betrokken beleidsniveaus om verkeersveiligheid en leefbaarheid te laten primeren.

"Gedeeltelijk fake news"

Schepen van mobiliteit Axel Weydts (Sp.a) countert de beweringen van Deseyn. "Dit is minstens gedeeltelijk fake news. Het klopt dat we de digitale vrachtwagensluis op dit moment huren. We bekijken met het stadsbestuur om zo'n sluis aan te kopen. Dat betekent dus helemaal niet dat we het proefproject willen stopzetten. Maar een sluis aankopen is misschien beter dan telkens huurgeld te betalen. Dat zijn we nu aan het onderzoeken." De schepen vraagt exacte cijfers over het aantal overtredingen op bij een expert.