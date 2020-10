Kortrijk pakt armoede aan met nieuw plan

Na een voorontwerp vroegen armoedeverenigingen meer aandacht voor betaalbaar middelbaar en hoger onderwijs. En ook de coronacrisis zorgde voor aanpassingen. Zo onderzoekt Kortrijk om medische hulp zoveel mogelijk gratis te maken voor mensen in armoede.

In het sociaal restaurant Vork is meteen duidelijk dat een nieuw plan om armoede aan te pakken in Kortrijk nodig is. Ruim 40 procent van de maaltijden, nu noodgedwongen 'take away', gaat aan sociaal tarief de deur uit. Het ontwerpplan van vorig jaar is na inspraak door de doelgroep bijgestuurd.

"Wij kregen veel opmerkingen over de onbetaalbaarheid van het onderwijs in het bijzonder het middelbaar en het hoger onderwijs", zegt schepen van sociale vooruitgang Philippe De Coene. "Daar willen we echt op werken. We gaan die jongeren ondersteunen. We gaan maken dat dat betaalbaar wordt."

Dertien werven

Het plan is opgedeeld in dertien werven. Zo is er de ACTIEVE OPSPORING VAN ARMOEDE en het principe van 1 PLAN PER GEZIN waarbij Kortrijk alle problemen in één keer aanpakt. Het zet hiervoor zes extra maatschappelijke werkers in. Verder is er ook de NIEUWE DEELFABRIEK. Ook BETAALBARE KINDEROPVANG met 250 extra plaatsen is een werf.

Machteld Cambier werkt in de opvang van de stad en leefde zelf in armoede.

"Eerst en vooral vind ik het belangrijk dat ze geluisterd hebben naar mensen in armoede zelf om het plan op te stellen", zegt Machteld. "Vijftien jaar geleden toen ik de stap moest zetten om hulp te vragen bestonden geen Deelfabriek, brugfiguren of een sociaal restaurant en dat maakte het natuurlijk veel moeilijker."

