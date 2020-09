Kortrijk pakt historisch stadshart grondig aan

Zes locaties in de binnenstad zullen er op termijn helemaal anders uitzien. Het oude woonzorgcentrum Sint-Vincentius gaat tegen de vlakte en het Begijnhofpark wordt groter. Voorts worden alle straten in de buurt van de Onze-Lieve Vrouwekerk heraangelegd en zal het het museum Kortrijk 1302 onderdak krijgen in de kerk. In de Groeningeabdij, waar het museum nu zit, komt daardoor ruimte vrij voor tijdelijke tentoonstellingen.

Het meest ingrijpend wordt de sloop van het oude rusthuis Sint-Vincentius, waar nu een restaurant is. De afbraak is voorzien in 2023, in de plaats komt een kleiner woonproject. Het aanpalende Begijnhofpark wordt aangepakt door een landschapsarchitect en zal na de sloop ook pak groter worden. (Lees verder onder de foto)

De opwaardering van het historische hart van Kortrijk zal om en bij de 100 miljoen euro kosten. Zowat één derde is voor rekening van de stad, de rest komt van privépartners en subsidies.