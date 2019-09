Kortrijk stuurt het parkeerreglement in de stad opnieuw bij.

En dat amper een kleine 2 maand na een vorige aanpassing. Zo wordt parkeren goedkoper voor wie in de stad werkt.

Binnen de kleine ring rond Kortrijk kun je opnieuw langer dan 2 uur parkeren en ook goedkoper. De startprijs is 20 cent in plaats van 50 cent. Voor wie in Kortrijk werkt, wordt het parkeerabonnement ook 30 euro goedkoper.

Tegen de vorige aanpassing van het parkeerreglement kwam nogal wat commentaar en daarom past het bestuur het reglement nu dus aan.