Kortrijk is patsergedrag met wagens beu: 'voertuigen nemen we in beslag'

Politiezone Vlas en Stad Kortrijk gaan onaangepast asociaal rijgedrag zoals driften, gevaarlijk inhalen of systematisch geluidsoverlast veroorzaken, strenger aanpakken. "We zullen wagens in beslag nemen."

Hardleerse overtreders krijgen niet alleen een boete of rijverbod, ook hun wagen kan door de politie of burgemeester tot zes maanden in beslag worden genomen.

Kooi

Om de nieuwe maatregel uit te voeren, installeerde de stad een opslagkooi in de ondergrondse parking Veemarkt. Er is plaats voor acht wagens. Twee extra bewakingscamera's rond de kooi sturen de beelden rechtstreeks door naar het politiecommissariaat.

Sinds de kooi in maart in gebruik is genomen, heeft de politie al twee voertuigen in beslag genomen "van patsers die duidelijk gevaarlijk, onaangepast rijgedrag vertoonden".

Patsergedrag

Net voor de zomer heeft een bestuurder in de Stationsstraat twee geparkeerde wagens geramd "na gevaarlijk rijgedrag met overdreven snelheid". Het voorval werd gefilmd door een bewakingscamera. "De dader was niet aan zijn proefstuk toe. Anderhalve maand voor het incident legde de bestuurder al een positieve speekseltest af voor verdovende middelen", zegt burgemeester Ruth Vandenberghe.

"Een jaar eerder werd bij de politie melding gemaakt van patsergedrag met dezelfde wagen in de Rijselsestraat. Op basis daarvan hebben we de wagen een maand in beslag genomen."

De inbeslagname geldt minstens een maand tot een maximum van zes maanden.

Melding

Gevaarlijk en roekeloos rijgedrag melden, kan via de telefoonnummers 1701 en 101. "Meldingen worden aan het dossier toegevoegd en zorgen ervoor dat er bij nieuwe feiten gemakkelijker kan worden overgaan tot een inbeslagname."

