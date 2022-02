Kortrijk plant als eerste Vlaamse stad een 'Grootste Bos'

Kortrijk bebost vandaag als eerste stad in Vlaanderen een terrein als 'Grootste Bos'. Het gaat om een initiatief waarbij de stad Kortrijk en ondernemers of verenigingen de handen in elkaar slaan om zo met verenigde krachten meer bos te realiseren.

Rotary Kortrijk Groeninghe plantte zo'n 2000 nieuwe inheemse bomen op de Vlasakker. Dat is één van de groengebieden in Hoog-Kortrijk die de stad wil opwaarderen en uitbreiden tot 17 ha.

“Het bos- en natuurareaal in Kortrijk is op vandaag erg klein. Daarom is het meer dan ooit onze ambitie om minstens 100 ha extra natuur en bos te realiseren. De Vlasakker is zo één van de projecten waarbij de stad echt wil investeren in meer publiek stadsgroen”, vertelt Kortrijks schepen van milieu, klimaat en biodiversiteit Bert Herrewyn. Met de aanplanting van het Grootste Bos wordt meteen één van de ambities van het bestuursakkoord ‘Kortrijk: beste stad van Vlaanderen’ waargemaakt.

Vlasakker

Het bos op Vlasakker is dus de realisatie van een bijzonder stuk nieuw stadsgroen gelegen tussen de Etienne Sabbelaan, de Maandagweg, de woonwijk, Tarweveld/Klaverveld, Hogeschool Vives en de Kulak-universiteit. Later wil de stad dit groengebied in Hoog-Kortrijk opwaarderen en uitbreiden tot 17 ha, inclusief de akkers ten zuiden van de Klaverstraat en Tarweveld.

Daarnaast wordt ook gezocht naar een betere verbinding met de omgeving, zoals bijvoorbeeld met de hogescholen die vlakbij liggen.