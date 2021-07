Kortrijk Popt houdt het veilig, ondanks versoepelde maatregelen

Gisteren was de eerste avond van Kortrijk Popt, op het plein van Depart XXL. In theorie hoeft het niet, maar het zomerfestival houdt het toch coronaveilig. Een bewuste keuze van de organisatie, voor als de regels opnieuw zouden verstrengen.

Na een jaar is er voor de eerste keer weer een event met live muziek in Depart XXL in Kortrijk georganiseerd: het festival Kortrijk Popt. Terwijl het in principe wat losser mag, kiest de organisatie bewust voor een coronaveilige editie, met een zittend publiek. "Het is een keuze die we gemaakt hebben om toch nog altijd iets te kunnen organiseren, ook als het misschien terug iets strenger wordt.", legt Inge Berckmans van de organisatie uit.

Regi, Bram & Lennert en Michael Schack stonden deze zaterdag op het programma. Volgend weekend is het de beurt aan Natalia en Jef Neve.

Bekijk hier de bevindingen van onze festivalreporter!