Kortrijk realiseerde veel maar volgens oppositie is er geen visie

We hebben het bestuursakkoord erbij genomen en gekeken wat al gerealiseerd is.

Zoals bekend heeft in Kortrijk de onverwachte coalitie van Open-VLD, N-VA en Sp.a de vroegere meerderheidspartij CD&V van de troon gestoten. En volgens burgemeester Van Quickenborne is het net die nieuwe combinatie die ervoor heeft gezorgd dat Het ‘Plan Nieuw Kortrijk’ geen plan is gebleven. Volgens CD&V ontbreekt het aan visie, onder meer op het vlak van wonen en mobiliteit.

De partij verwijst onder meer naar de sociale woonwijk ‘Nieuw Kortrijk’, die straks een moderne ecologische wijk wordt. De stad moet meer jonge gezinnen aantrekken, maar mist kansen klinkt het. Hannelore Vanhoenacker, fractieleider CD&V: “Ik denk dat er hier een kans ligt in binnenstedelijke uitbreiding die verder moet gaan dan sociale huisvesting. Als men beter gecommuniceerd had met de mensen die hier al huizen verworven hadden, dan had de mix die er was kunnen blijven.”

Maar volgens burgemeester Vincent Van Quickenborne wordt er wel op lange termijn gepland. “We plannen uiteraard ook op lange termijn, met Kortrijk 20-25 bijvoorbeeld, de stadsdebatten waar honderden Kortrijkzanen naar toe komen. Wat doen we met fietspaden, ruimtelijke ordening,….”