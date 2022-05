Kortrijk roept zichzelf al uit tot Culturele Hoofdstad in 2023

"We doen iets wat geen enkele stad ons ooit voordeed," zegt schepen van cultuur Axel Ronse. "We profileren ons als ware de kandidatuur al toegekend: Kortrijk Culturele Hoofdstad in 2023. Bovendien kiezen we voor het thema werk. Dat leeft nergens sterker dan hier in de streek. Bedrijven staan te popelen om mekaar te inspireren over hoe ze werkgeluk kunnen versterken. En wij zullen tonen hoe cultuur daar een belangrijke rol kan in spelen."

Positieve impact

De komende jaren wil Kortrijk 2030 projecten organiseren die een zogenoemde 'positieve impact' creëren via kunst en creativiteit. Via het platform Durf2030 gaan ze creatievelingen, werknemers en andere Kortrijkzanen actief gaan betrekken.

De aanpak moet de voorbereiding worden op de uiteindelijke titel Kortrijk, Europese Culturele Hoofdstad in 2030. Die kandidatuur is trouwens nog niet officieel ingediend.