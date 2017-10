Kortrijk ronselt orgaandonoren op de markt

Nu is zowat twee procent van de bevolking dat, maar Kortrijk wil dat cijfer omhoog krikken naar 5 procent. Vandaag stond de stad met een standje op de maandagmarkt. Medewerkers vroegen voorbijgangers om zich als orgaandonor te registreren. In zowat drie uur tijd ging een tachtigtal mensen op die vraag in.

Schepen Arne Vandendriessche: "Wij willen met Kortrijk dé orgaanstad van België worden. Momenteel zijn 1667 Kortrijkzanen geregistreerd, met deze campagne willen wij dat percentage op zijn minst verdubbelen.

Red acht levens in één minuut

Eén orgaandonor kan tot acht levens redden en de levenskwaliteit van 50 mensen verbeteren. Elke inwoner die naar het stadshuis gaat zal gevraagd worden of hij zich als donor wil registreren. Ook via de stedelijke website, de onthaalbalie, het afspraaksysteem en sociale media worden mensen daarvoor warm gemaakt.

Alle Belgen zijn in theorie automatisch orgaandonor. Maar artsen gaan niet zomaar over tot het wegnemen van organen.