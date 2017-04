Kortrijk start met marktverhuurkantoor

Wie net niet in aanmerking komt voor een sociale huurwoning kan in Kortrijk voortaan terecht bij het Marktverhuurkantoor. Een nieuw initiatief waarvoor Kortrijk naar de stad Gent keek.

De stad verhuurt de woningen zodat eigenaars zich niets van administratie of onderhoud moeten aantrekken. De huurder betaalt tussen de 500 euro en 750 euro per maand. En wat begint met drie appartementen in de Rekolettenstraat moet snel uitbreiden.

Wout Maddens, schepen van Wonen en Bouwen Kortrijk: "Onze ambitie is om tot 100 woningen in vier jaar tijd te komen. Maar tegelijkertijd willen we zeker de concurrentie niet aangaan met de private huurmarkt. We gaan op zoek naar woningen die nog niet op de huurmarkt zijn. We willen ook actief eigenaars gaan opzoeken die misschien op vandaag hun woning minder verzorgen en daardoor nog niet verhuren. We willen hen overtuigen de woning te renoveren en die bij het Marktverhuurkantoor onder te brengen."