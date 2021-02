Kortrijk start met sneltesten voor scholen

Op die manier wil Kortrijk mogelijke clusterbesmettingen en/of superverspreiders sneller opsporen en kunnen de scholen open blijven.

Leerlingen van het lager en middelbaar onderwijs en personeelsleden van het lager, middelbaar of de onderwijsinternaten kunnen na een hoogrisicocontact een sneltest laten afnemen. Bij een vermoeden van clustervorming komen ook de laagrisicocontacten in aanmerking (na overleg met de medisch expert van de eerstelijnszone). De ambitie is om binnen de 24 uur na het CLB-contactonderzoek en de vaststelling van het hoogrisicocontact een sneltest af te nemen. Na een kwartier is het resultaat van zo'n sneltest bekend.

De testen worden afgenomen in het triagecentrum De Zonnewijzer, op weekdagen tussen 18-20 uur uur en in het weekend tussen 9.30-11.30 uur. Op dit moment zijn er geen plannen om de sneltesten ook uit te voeren bij kinderen uit het kleuteronderwijs.

Samenwerking CLB en Rode Kruis-Vlaanderen

Het CLB neemt de organisatie van de testen samen met het Rode Kruis op zich. Het CLB gaat na wie de hoog- en laagrisicocontacten in de onderwijsinstelling zijn. Vrijwilligers van het Rode Kruis nemen de sneltesten af. Elke vrijwilliger volgt hiervoor verplicht een theoretische en praktische e-training in samenwerking met CLB. Wie testen afneemt, doorloopt bovendien een praktijkopleiding.