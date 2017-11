Kortrijk stelt stadsfestival Play voor

Kortrijk heeft de lijnen uitgezet voor het prestigieuze stadsfestival Play. Play wordt het eerste festival van hedendaagse kunst in de openbare ruimte van 28 juni tot 11 november volgend jaar.

Kortrijk haalt samen met Be Part, het platform voor actuele kunst, meer dan 40 kunstenaars naar hier, onder hen enkele grote namen , om meteen zijn voet te zetten naast kunstenfestivals als Beaufort, Watou en andere triënnales.

Jeppe Hein plaatst bijvoorbeeld heel bijzondere zitbanken aan de Leie. Carsten Höller brengt zijn wereldbekende ‘Karussel’ naar Kortrijk. En Martin Creed vult een lege ruimte voor de helft met lucht. Kortrijkzaan David Claerbout is in de hele wereld bekend om zijn video-installaties en straks ook in eigen stad.