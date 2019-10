Kortrijk stemt tegen maandelijkse autovrije zondag

Tot zondagavond konden alle Kortrijkzanen deelnemen aan het digitale referendum. Dit referendum is uniek in België. 57% van de Kortrijkzanen hebben dus tegen gestemd. Elke inwoner kreeg begin deze maand een brief met een unieke code. Iedereen die minstens 16 jaar en gedomicilieerd is in Kortrijk of een deelgemeente kon via die code zijn stem uitbrengen.

Zo'n 9980 inwoners namen deel aan het referendum. De bevraging was enkel geldig als minstens 2.000 mensen stemden. Dat was dus het geval. Volgens de burgemeester van Kortrijk, Vincent Van Quickenborne, is de hoge opkomst het bewijs dat de basisdemocratie in Kortrijk werkt. Vanaf nu komt er jaarlijks een nieuw referendum, met telkens een andere vraag. Op het eerste voorstel heeft Kortrijk alvast duidelijk nee geantwoord.