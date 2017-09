Kortrijk stopt niet bij autovrije stad

Onder meer in Brugge, Ieper en Kortrijk krijgen de fietsers en voetgangers vandaag vrij spel. Op de kaaien langs de Leie in Kortrijk staan normaal honderden auto’s geparkeerd, maar nu hebben die plaats geruimd voor het sterrenbanket: een gratis en bovenal ecologische stadspicknick. “Het idee erachter is dat alles wat voor die maaltijd is gebruikt geweest uit een straal van de dertig kilometer komt. Wat we niet hebben via de korte keten hebben we verkregen via voedseloverschotten”, zegt Arnout Vercruysse, coördinator van Food Act Kortrijk.

De autovrije zondag moet mensen aan het denken zetten over mobiliteit, maar in Kortrijk staan ze ook even stil bij duurzaam en lokaal voedsel. 2.500 maaltijden worden gratis uitgedeeld, stuk voor stuk klaargemaakt door leerlingen van twee Kortrijkse scholen RHIZO en Athena.

Toch blijft de autovrije zondag ook in Kortrijk in de eerste plaats een feest voor wandelaars en fietsers. Het mooie weer en de autoloze straten zorgen voor een opgelaten sfeer.