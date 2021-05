Kortrijk telt mensen met nieuwe technologie

Meten is weten. En dat weten ze ook in Kortrijk waar ze vandaag en morgen mensen tellen in de Burgemeester Reynaertstraat. Het gaat om een proefopstelling van Proximus, Imec en Microsoft.

Bedoeling is om nieuwe technologie, zoals sensoren, uit te testen. Kortrijk wacht de resultaten af om daarna de beste technologie in gebruik te nemen.

Kortrijk ziet tal van mogelijkheden. Luc Velghe, directeur IT Kortrijk: "Ik denk aan de warmste week die we gehad hebben. Toen is ook een aantal van deze technologieën getest. Het is interessant om te weten hoeveel mensen er zijn in een bepaalde zone. Ook voor de politie is het interessant om dat te weten om controles te doen. Is het nodig, is het niet nodig. Tal van mogelijkheden dus."

De proefopstelling is de eerste van het land met allerlei apparatuur zoals sensoren en camera's.