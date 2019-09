Kortrijk verbiedt verkoop lachgas

Kleine ampules lachgas vinden meer en meer hun weg naar het uitgaansleven, zegt de Stad Kortrijk in een persbericht. De ampules zijn bedoeld als gaspatronen voor industriële slagroomspuiten, maar worden door jongeren geïnhaleerd met de bedoeling om een roeseffect te verkrijgen. Soms door de ampule eerst in een ballon leeg te laten lopen, maar soms ook rechtstreeks uit het patroon.

De medische risico’s die verbonden zijn aan het inhaleren van lachgas zijn nochtans niet min: ze gaan van brand- en vrieswonden aan de lippen, de luchtwegen en de longen, tot een regelrecht zuurstoftekort met hersenschade tot gevolg. Er zijn zelfs al jongeren die tijdens hun roes een ongeluk veroorzaakten en die het niet meer kunnen navertellen.

Verontrustend politieverslag

Omdat de ampules echter een legitiem product uitmaken, is het niet eenvoudig om als overheid op te treden tegen de misbruiken ervan. Op 24 juli 2019 werd na een verontrustend politieverslag over een café waar hele dozen lege ampules werden teruggevonden een eerste burgemeestersbesluit uitgeschreven waarin het oneigenlijk gebruik van lachgas aan banden werd gelegd. Sindsdien kan de politie bij een persoon vaststellen dat het lachgas waar hij of zij van in bezit is, niet bedoeld is als slagroompatroon, maar als roesmiddel. Daarop kan de politie de ampules of cilinders in beslag nemen en laten vernietigen.

Dat burgemeestersbesluit werd sindsdien al regelmatige toegepast. Naast verschillende inbeslagnames bij gebruikers, kon de politie in één horecazaak een lading van maar liefst 150 ampules in beslag nemen. In een andere horecazaak werd zelfs een grote gasfles van 1 meter in beslag genomen. De balonnen werden rechtstreeks aan de fles gevuld en onder jongeren verdeeld. Een gelijkaardige fles werd in beslag genomen bij de controle van een groepje jongeren.

"Lachgas te koop tussen snoepgoed"

Op 12 september 2019 werd de omvang van het probleem echter nog duidelijker. Toen bleek dat ook nachtwinkels en andere handelszaken zich op de verkoop van gebruikershoeveelheden lachgas zijn beginnen toeleggen. In één nachtwinkel lagen de ampules zelfs gewoon tussen het snoepgoed, wat een totaal verkeerd beeld geeft aan onze jongeren.

Om hier een eind aan te maken, en na juridische consultatie werd beslist om het verhandelen en/of bezitten van alle gassen (lachgas, maar ook aanstekergas,…) met het oog op het bereiken van roeseffecten te verbieden en te bestraffen in een nieuw artikel in de politieverordening van de stad.

Verbod op verkoop vanaf 1 oktober

In afwachting van de goedkeuring door de gemeenteraad vaardigt burgemeester Vincent Van Quickenborne vandaag een tweede burgemeestersbesluit uit dat de verkoop van lachgas in nachtwinkels en horecazaken verbiedt vanaf 1 oktober 2019. Zo hebben de getroffen handelaars een week de tijd om hun winkelwaren uit de rekken te halen. Vanaf 1 oktober treedt het verbod in werking en kunnen de ampules in nachtwinkels en horecazaken in beslag worden genomen. Hierop staat een GAS-boete die kan oplopen tot 350 euro.

Burgemeester Vincent Van Quickenborne: “Ik hoop dat we op deze manier de verontrustende opmars van het gebruik van lachgas in ons uitgaansleven kunnen tegengaan. Handelaars die de ampules toch blijven verkopen aan jongeren dragen een grote verantwoordelijkheid. Kortrijk is met dit verbod één van de eerste steden met een dergelijke drastische aanpak. We hopen dat andere steden snel zullen volgen.”