Kortrijk verplicht mondmasker in stadsgebouwen

De Stad Kortrijk besliste vandaag via een burgemeestersbesluit om het dragen van mondmaskers vanaf woensdag 15 juli te verplichten in het publieke gedeelte van alle stadsgebouwen.

Op die manier wil het stadsbestuur, samen met alle inwoners, verder blijven bijdragen aan het indammen van Covid-besmettingen.

Sinds zaterdag 11 juli is het verplicht om een mondmasker te dragen in winkels en winkelcentra en in andere binnenruimtes waar veel mensen samenkomen. Dat heeft het Overlegcomité van de verschillende regeringen van ons land beslist. Ook in theater-, muziek- en conferentiezalen, bibliotheken, musea en gebedshuizen wordt het dragen van een mondmasker verplicht.

Vincent Van Quickenborne: "We hebben beslist om deze richtlijn ook toe te passen in alle publieke gebouwen. Het dragen van een mondmasker in een publiek gebouw wordt verplicht vanaf woensdag 15 juli. Op die manier willen we, samen met alle inwoners, verder blijven bijdragen aan het indammen van het aantal Covid-besmettingen."

Verplicht voor stadsmedewerkers en publiek

Het dragen van een mondmasker is verplicht, zowel voor de stadsmedewerkers als voor bezoekers en publiek. Stadsmedewerkers mogen het mondmasker afzetten in hun kantoor en in vergaderruimtes. Uiteraard moeten de basisrichtlijnen steeds in acht worden genomen, zoals minimaal 1,5m afstand houden, de ruimte voldoende verluchten en een goede handhygiëne voorzien. Medewerkers achter het loket mogen het masker afzetten wanneer ze achter een plastic scherm zitten en oordelen dat het nodig is voor het voeren van een duidelijk gesprek.

Bezoekers moeten het mondmasker te allen tijde aanhouden. Stad Kortrijk behoudt zich het recht voor om bezoekers zonder mondmasker de toegang tot stadsgebouwen te ontzeggen.