Sinds 25 juli moet je overal in Kortrijk een mondkapje dragen. Met succes blijkbaar, de stad blijft al 7 dagen onder de alarmdrempel van 20 coronabesmettingen per 100.000 inwoners. Daarom versoepelt de mondmaskermaatregel. De stad steunt ook de cultuursector en richt een plein coronaveilig in voor evenementen. Wellicht het Schouwburgplein of Kortrijk Weide.