Kortrijk voert druktebarometer in

Groen, oranje of rood

Om het dagelijks leven, dat weer op gang komt, op een veilige manier te laten doorgaan, heeft het stadsbestuur met de politiezone Vlas een druktebarometer in het leven geroepen. Op www.kortrijk.be/webcams-druktebarometer kan je live deze barometer volgen. De barometer heeft 3 kleurstanden: groen, oranje en rood. Groen geeft aan dat het kalm is en extra mensen welkom zijn, oranje wil zeggen dat het drukker wordt en je beter wegblijft tenzij het niet anders kan en rood betekent dat het te druk is op dat moment en dat je je beter niet begeeft naar die plaats.

Vier hotspots

Er zijn 4 barometers voor 4 verschillende plaatsen. De barometer wordt bovendien telkens begeleid door live camerabeelden van de 4 locaties. Schepen van Economie, Arne Vandendriessche legt uit: “De 4 hotspots in Kortrijk die vanaf woensdag een barometer krijgen, zijn de Grote Markt, het winkelwandelgebied, de verlaagde Leieboorden en ’t straatje (Burgemeester Reynaertstraat). Op die plaatsen bestaat de kans dat er teveel volk opeengepakt raakt en dit willen we vermijden voor ieders veiligheid. De barometer zelf is heel eenvoudig en intuïtief te gebruiken in combinatie met de livebeelden. Ze zullen een goede leidraad zijn voor mensen die willen afzakken naar het centrum van Kortrijk. Dit weekend is er #KortrijkKorting. Het kan druk worden, zeker in de namiddag. Ik raad daarom iedereen aan eerst eens de webpagina te raadplegen vooraleer je afzakt naar het stadscentrum. Op die manier blijft iedereen welkom en hoeft niemand zich onveilig te voelen.”

De politie volgt op

De drukte op de 4 hotspots zal worden opgevolgd door de politiezone Vlas. Die zal op basis van de live beelden uit het cameranetwerk inschatten of de barometer moet worden aangepast. “Op die manier kunnen we snel schakelen en het grote publiek tijdig verwittigen voor er problemen optreden”, legt burgemeester Vincent Van Quickenborne uit. “De politie zal op basis van de live beelden en de input van de fietsploeg ter plaatse een goede inschatting kunnen maken van de drukte. Als het echt te druk wordt, kan de politie optreden. Er zal bovendien een heel korte lijn zijn tussen de politie en Team Communicatie van de stad. Samen zullen zij ervoor instaan dat opvallende wijzigingen van de barometer via de website en facebook van de stad meteen worden meegedeeld. Zo kunnen mensen rekening houden met hun veiligheid en die van elkaar.”