Kortrijk voorbereid op ontdekking vliegtuigbommen

De stad stelde daarom samen met de hulpdiensten en ontmijningsdienst DOVO een veiligheidsplan op om een mogelijke tussenkomst van de hulpdiensten te vergemakkelijken.

Als er een vliegtuigbom wordt gelokaliseerd, gaat men te werk volgens een vaste, afgesproken procedure. De bomexpert maakt de eerste vaststellingen terwijl de werf wordt ontruimd. Tegelijk worden de politie en de ontmijningsdienst van het leger (DOVO) ingelicht die vertrekt naar de vindplaats. Ten slotte wordt er een veiligheidsperimeter van 100 meter ingesteld rondom de vindplaats. Eens DOVO ter plaatse is, maakt zij een inschatting van de situatie. Het neutraliseren van een vliegtuigbom zal zoveel als mogelijk gebeuren buiten de spitsuren en na de sluitingsuren van scholen en bedrijven.

Vincent Van Quickenborne, burgemeester: “In het allerslechtste geval, afhankelijk van het type en de staat van de vliegtuigbom die gevonden wordt, spreken we van een perimeter van maximum 800 meter rond de vliegtuigbom. In dat geval gaat het over 2.000 adressen. Die perimeters en de bijhorende lijsten heeft de politie al, zodat we sneller kunnen overgaan tot actie.”