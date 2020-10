Kortrijk voorziet sneltests voor bezoekers woonzorgcentra

Zo wil de stad het bezoek, dat tot maandag was opgeschort, veilig laten verlopen. In totaal zijn er al 39 besmettingen in de woonzorgcentra van Zorg Kortrijk geteld. Daarom is ook een aparte corona-afdeling opgestart. Naar aanleiding van het toenemende aantal besmettingen in Kortrijk werden alle medewerkers van de woonzorgcentra van Zorg Kortrijk getest. Daarbij waren 31 tests positief. Het grootste deel daarvan vertoont geen symptomen en voelt zich niet ziek. Ondertussen is de stad gestart met het testen van de bewoners van afdelingen waarop een besmet personeelslid werkte. Daarbij blijken al 8 bewoners besmet. Zij worden afgezonderd van andere bewoners.

Lange wachttijden

Wel hekelt Zorg Kortrijk de lange wachttijden van de testresultaten. In sommige gevallen moest de stad 96 uur wachten op testresultaten. "Dat is tergend traag als je zolang moet wachten. We vragen de hogere overheid met klem om dit probleem dringend aan te pakken. Zoniet verliest het testbeleid veel van zijn kracht", zegt schepen van Zorg Philippe De Coene. Om bezoek in de woonzorgcentra terug te kunnen faciliteren, kocht de stad 1.000 sneltests aan. Vanaf dinsdag 20 oktober is bezoek beperkt weer toegelaten onder strikte maatregelen. Van zodra de sneltests beschikbaar zijn, wordt bezoekers gevraagd zich te laten testen voor het bezoek.

Kinderopvang gesloten

Kortrijk heeft intussen twee afdelingen van kinderopvang Blokkenhuis gesloten na enkele coronabesmettingen bij het personeel. De afdelingen blijven de rest van deze week gesloten. Op twee van de drie afdelingen van de kinderopvang werden vier besmettingen vastgesteld bij het personeel. Daarom zijn die afdelingen tot het einde van de week gesloten. Het gaat daarbij om 36 van de 54 opvangplaatsen. Alle ouders werden verwittigd. De besmette personeelsleden zitten in thuisquarantaine.