Kortrijk werkt aan "Terrassenplan XXL"

De stad Kortrijk lanceert een plan ‘Terrassen XXL‘ om de horeca een duwtje in de rug te geven.

Dat heeft burgemeester Van Quickenborne bekend gemaakt via een aankondiging op Facebook. De horeca hoopt om tegen 8 juni weer van start te kunnen gaan. Om dat veilig te kunnen doen zouden de terrassen in Kortrijk twee keer zo groot worden. Zo kunnen bezoekers meer gespreid aan tafel kunnen zitten. Zo’n 400 à 500 zaken zouden in aanmerking kunnen komen.

Kortrijk denkt er ook aan om daarvoor straten af te zetten. Een terrasbelasting betalen de horecazaken alvast niet. Die is door de coronacrisis afgeschaft.