Kortrijk wil één kunstgrasveld per jaar aanleggen

Elk jaar een nieuw kunstgrasveld zodat elke deelgemeente over minstens één kunstgrasveld met hoge beschikbaarheid beschikt, dat is de ambitie van het masterplan voetbal van de Stad Kortrijk.

Na de kunstgrasvelden op de Lange Munte is nu Marke aan de beurt. Reeds jaren kampt voetbalclub KFC Marke met slecht bespeelbare voetbalvelden tijdens het voetbalseizoen door een intense opeenvolging van wedstrijden en trainingsuren.

Marke werd gekozen als ideale bestemming voor een kunstgrasveld omdat de nood aan een veld met hoge beschikbaarheid acuut was. Anderzijds is het ook een site die toelaat om deze investering zonder RUP en zonder grondverzet vrij snel uit te voeren (in 5 à 6 maanden tijd). Bovendien wordt het ‘geïmproviseerde voetbalveld’ in de Preshoekstraat hiermee ook gecompenseerd.

An Vandersteene, schepen van sport: “Na de erg succesvolle kunstgrasvelden op de Lange Munte investeren we nu in Marke. De voordelen van een kunstgrasveld spreken voor zich. Ik ben blij dat we zo’n grote sportinvestering in Marke realiseren, en hiermee opnieuw een actie van het masterplan voetbal uitrollen.”

Timing

Arne Vandendriessche, schepen van mensen en gebouwen: “We investeren volgend jaar 650.000 euro in deze site. We hebben de ambitie om elk jaar een kunstgrasveld aan te leggen in een andere deelgemeente. Kunstgras is goed voor vele sporten (voetbal, hockey, frisbee, ….). De vooropgestelde timing voor de aanleg is najaar 2018. De werken nemen zo’n 6-8 weken in beslag. De stad zal in samenspraak met de clubs kijken hoe de wedstrijden en trainingen in die periode kunnen opgevangen worden. ”