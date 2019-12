Kortrijk wil in 2020 opnieuw Warmste Week ontvangen

Met een bekende Vlaming in bed duiken, het is een droom die vele mensen koesteren. Op het Kortrijkse Schouwburgplein kan die droom nog tot en met maandag in vervulling gaan. Ergodome steunt op die manier VZW Fibrioveerke, een organisatie die zich in zet voor patiënten met fibromyalgie.

Graag opnieuw gaststad in 2020

De eerste BV van dienst was een trotse burgemeester Vincent Van Quickenborne. "Er gaan heel veel emoties door de stad. Het is waarschijnlijk de mooiste week die we ooit gehad hebben", vertelt hij trots. Hij voegt er ook meteen aan toe dat Kortrijk volgend jaar graag opnieuw de Warmste Week wil verwelkomen.

Tienduizenden bezoekers

Het evenement brengt dan ook heel wat mensen op de been. Overal in de stad zijn de gele mutsen van StuBru te zien, en al tienduizenden mensen zakten af naar de Guldensporenstad om het Nelson Mandelaplein te bezoeken. Het ziet er dan ook naar uit dat de kaap van 100.000 bezoekers met gemak overgeschreden zal worden.