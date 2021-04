Kortrijk wint thriller tegen Waasland-Beveren

In een absolute thrillermatch heeft KV Kortrijk met 3-4 gewonnen op bezoek bij Waasland-Beveren. Op die manier moet de rode lantaarn rekenen op een verlies van Moeskroen om niet rechtstreeks te degraderen.

Het duel op de Freethiel begon dramatisch voor de thuisploeg. Gano, een ex-speler van Waasland-Beveren, profiteerde al na drie minuten van een foutje in de Beverse defensie en zette de 0-1 op het bord.

Hattrick Frey voldoet niet

Waasland-Beveren vocht voor wat het waard was en kwam na zeventien minuten verdiend langszij. Kortrijk-doelman Ilic pareerde op een hoekschop eerst nog de kopbal van Vukotic, maar had geen verhaal op de rebound van Frey, 1-1. Nadien volgden kansen langs beide kanten. Het was opnieuw Frey die kon prikken net voor rust en W-B met een voorsprong naar de kleedkamer bracht.

Lang bleef die marge echter niet op het bord staan. In tien minuten draaide Kortrijk alweer de rollen om. De Sart scoorde een mooi ingestudeerd nummertje en Selemani zette een strafschop om. Waasland-Beveren moest nu opnieuw komen, terwijl de klok dreigend richting minuut negentig tikte.

Selemani mist en scoort

Het Beverse drukwerk loonde. De VAR gunde de thuisploeg drie minuten in blessuretijd ook een penalty, na een haakfout op Efford. Frey knalde de 3-3 op het bord, zijn hattrick was compleet. Ze kregen in het absolute slot echter nog het deksel op de neus.

Eerste trapte Selemani een kans huizenhoog over, maar nog geen minuut later werkte hij wel proper af in de verste hoek. 3-4 en Waasland-Beveren moet rekenen op winst van Antwerp maandag tegen Moeskroen.