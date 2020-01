Kortrijk zet de stedenband met Cebu City in de Filipijnen stop. Er is volgens het bestuur geen draagvlak meer.

De twee steden hebben sinds 2005 een samenwerking. Eerst voor werkbezoeken en later voor jongerenreizen. Maar de stad Kortrijk ervaart dat de interesse in de stedenband met Cebu afgenomen is en de samenwerking uitgedoofd is. Binnen Kortrijk is er voor deze specifieke samenwerking geen draagvlak meer. Er konden weinig mensen gemobiliseerd worden voor de samenwerking met Cebu en de stedenband wordt niet gedragen, noch beleefd in Kortrijk.