Kortrijk zoekt alternatief voor handelaars groothandelsmarkt

Zoals bekend wil de stad de vuilniswagens in de markthal onderbrengen . De groothandelaars trokken daarop naar de rechtbank. Zij willen dat de markt behouden wordt, vooral omdat er nog geen alternatieve locatie is. De stad wilde die doorgang dichten en de functie van de markthal wijzigen. De vrederechter heeft nu in een tussenvonnis beslist dat die doorgangen niet mogen gedicht worden en dat de stad de markt daar verder moet organiseren omdat die de facto niet mag gestopt worden. Die zogenoemde erfdienstbaarheid staat in de notariële akte van de negen eigenaars van magazijnen die naar de rechtbank trokken. Maar volgens de stad Kortrijk kan je discussiëren over die interpretatie. De bevoegde schepen denkt begin volgend jaar met een goed voorstel naar de handelaars te kunnen stappen. Dan doet de rechter trouwens ook een definitieve uitspraak.